GP d’Italie (essais libres) : Meilleur temps pour A.Espargaro, Zarco 4eme et Quartararo 9eme

Quartararo dans le Top 10 mais pas à l’abri

MOTOGP / GRAND PRIX D’ITALIE

Classement cumulé des essais libres - Vendredi 27 mai 2022

Aleix Espargaro a l’esprit léger et l’a montré en piste. Alors qu’Aprilia lui a renouvelé sa confiance pour les deux prochaines saisons, le pilote espagnol a dominé la journée d’essais libres du Grand Prix d’Italie, au Mugello. Avec un meilleur tour en 1’45’’891, il a pris le meilleur sur les deux pilotes de l’écurie officielle Ducati. Deux semaines après son zéro pointé lors du Grand Prix de France, Francesco Bagnaia a dû s’incliner pour 49 millièmes de seconde face à Aleix Espargaro. Son coéquipier Jack Miller, de son côté, échoue à 422 millièmes de seconde de la référence établie par Aleix Espargaro. Johann Zarco, au guidon d’une Ducati de l’écurie Pramac dont la livrée tire désormais sur le violet en raison de l’arrivée d’un nouveau sponsor principal, a connu une deuxième séance d’essais libres douce-amère. Si le Cannois a signé le quatrième temps à 422 millièmes, il est surtout allé deux fois à terre. Sa première chute a surtout provoqué un drapeau rouge en raison du gravier arrivé sur la piste.Leader du championnat du monde, Fabio Quartararo a confirmé les difficultés de sa Yamaha lors de ces essais libres. « El Diablo » n’a pu faire mieux que le neuvième temps à 628 millièmes du temps d’Aleix Espargaro. Premier pilote n’étant pas qualifié pour la Q2 au terme de ces deux premières séances d’essais libres, Jorge Martin accuse un retard de seulement 110 millièmes sur le Niçois, qui devra pousser ce samedi matin pour tenter d’améliorer son temps et s’assurer de partir sur les quatre premières lignes de la grille de départ. Fabio Quartararo reste le seul pilote à même d’exploiter le potentiel de la Yamaha puisque son coéquipier Franco Morbidelli n’a pu faire mieux que le 20eme temps à une seconde et demie. L’Italien devance de peu Andrea Dovizioso quand la quatrième Yamaha confiée à Darryn Binder n’est que 23eme. Une journée d’essais qui a permis de voir quelques évolutions sur l’Aprilia confiée au pilote essayeur Lorenzo Savadori dont… un aileron arrière.Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0’’049Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’422Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’458Luca Marini (ITA/Ducati VR46) à 0’’471Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’504Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’548Marco Bezzecchi (ITA/Ducati VR46) à 0’’582Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’628Pol Espargaro (ESP/Honda) à 0’’727