GP d’Espagne (Essais libres) : Le meilleur temps de la journée pour Quartararo

Zarco va devoir réagir

MOTOGP / GRAND PRIX D’ESPAGNE

Classement cumulé des essais libres - Vendredi 29 avril 2022

Fabio Quartararo ne perd pas le rythme. Le champion du monde en titre, auréolé de sa première victoire de la saison le week-end dernier au Portugal, a dominé la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Toutefois, le pilote français n’a pas forcément été à son avantage lors de la première séance. S’il a su signer le sixième temps à moins de trois dixièmes de seconde du duo Suzuki, Joan Mir ayant devancé Alex Rins pour 25 millièmes de seconde, « El Diablo » a frôlé plusieurs fois la chute avant d’être piégé par une tâche d’humidité dans le dernier virage et d’aller à terre. Un incident qui n’a été qu’une péripétie. En effet, dans le coup dès les premiers tours de roue de la deuxième séance, Fabio Quartararo a attendu les ultimes minutes pour s’installer au sommet de la hiérarchie. Dans son avant-dernière boucle, le pilote Yamaha a bouclé la distance en 1’37’’071 et repousse Enea Bastianini à deux dixièmes de seconde.En difficulté dans la matinée, les Ducati se sont réveillés sous la chaleur du soleil andalou. Derrière le vainqueur au Qatar et à Austin, on retrouve Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Très en vue dans la matinée, les deux Suzuki sont plus en retrait après cette deuxième séance. En effet, Alex Rins doit se contenter du huitième temps à quasiment sept dixièmes de seconde de Fabio Quartararo quand Joan Mir a été expulsé du Top 10 qui, à l’issue de la troisième séance prévue ce samedi matin, sera directement qualifié pour la Q2. Une position préférentielle que Johann Zarco va également rechercher. Seulement 17eme dans la hiérarchie à l’issue de la première séance d’essais libres, le Cannois a su remonter mais échoue à la 11eme place, avec un retard de seulement 68 millièmes sur Jack Miller, qui détient cette si convoitée 10eme position à l’issue de cette première journée. Toutefois, sur un Circuit Angel-Nieto qui sera baigné par le soleil jusqu’à dimanche, tout reste à faire.Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’201Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0’’212Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’297Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 0’’510Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’514Pol Espargaro (ESP/Honda) à 0’’519Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’655Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’688Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’691Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’759