GP des Pays-Bas : Vinales au-dessus du lot, Quartararo deuxième

Quel beau début de week-end pour Maverick Vinales au Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas ! Meilleur temps des trois premières séances d'essais libres, le pilote Yamaha a confirmé lors des qualifications en décrochant la pole position, sa première de la saison et la treizième de sa carrière. L'Espagnol a signé l'un de ses huit tours en 1'31''814 et a devancé de 71 millièmes son coéquipier français et leader du championnat du monde Fabio Quartararo. Celui qui avait signé cinq poles sur les huit premiers Grand Prix de la saison avait pourtant battu le record du tour, mais il a commis une petite erreur dans son dernier tour et Vinales est parvenu à battre ce record à son tour. Francesco Bagnaia (Ducati) a quant à lui fini troisième à 231 millièmes. Takaaki Nakagami sera le premier pilote Honda sur la ligne de départ, en quatrième position, et devancera Johann Zarco (Ducati), qui a dû prendre part à la Q1 pour la première fois de la saison et s'en est sorti, tout comme Bagnaia. Marc Marquez (Honda), quant à lui, aura du mal à signer un doublé après sa victoire de la semaine passée en Allemagne, puisqu'il ne partira que 20eme, en raison d'une chute en Q1. Le champion du monde Joan Mir (Suzuki) partira dixième et Valentino Rossi (Yamaha) douzième.

Grosse chute pour Acosta, Fellon 14eme



En Moto3, la pole est revenu à l'Espagnol Jeremy Alcoba (Honda), dixième du championnat du monde, alors que le leader Pedro Acosta, victime d'une chute avec trois autres pilotes lors de la troisième séance d'essais libres, n'a pas pu participer aux qualifications en raison de douleurs au dos et partira donc dernier dimanche, s'il est apte à prendre le départ. Le Français Lorenzo Fellon, qui a une nouvelle fois pris part à la Q2, sera en quatorzième place sur la ligne. En Moto2, c'est l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex) qui a signé sa quatrième pole de la saison, devant le leader du championnat Remy Gardner (Kalex).