GP d’Emilie-Romagne : Deuxième pole consécutive à Misano pour Maverick Viñales

Quartararo à nouveau en première ligne, Zarco manque la Q2

MOTOGP / GRAND PRIX D’EMILIE-ROMAGNE ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

Qualifications 2 - Samedi 19 septembre 2020

Francesco Bagnaia a touché du doigt sa première pole position en MotoGP. Mais le deuxième du Grand Prix de Saint-Marin, dimanche dernier à Misano, a poussé un peu trop loin les limites à la sortie du tout dernier virage du circuit, au bénéfice de Maverick Viñales. En effet, le pilote de l’écurie Ducati Pramac a vu son meilleur temps effacé par les commissaires de la FIM pour être allé au-delà du vibreur, perdant ainsi le premier tour en 1’30’’ dans l’histoire du MotoGP à Misano offrant au pilote Yamaha sa deuxième pole position consécutive sur le tracé italien (1’31’’077). Sorti de la Q1, Jack Miller a confirmé la bonne forme des Ducati, s’inclinant de 76 millièmes de seconde face à l’Espagnol. L’Australien est la seule différence entre la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin et celle du Grand Prix d’Emilie-Romagne.En effet, Fabio Quartararo a une nouvelle fois signé le troisième temps avec un retard de 380 millièmes de seconde par rapport à son futur coéquipier au sein de l’écurie officielle Yamaha. En difficulté le week-end dernier, les KTM ont haussé le ton avec Pol Espargaro et Brad Binder qui encadreront « Pecco » Bagnaia sur la deuxième ligne alors que Valentino Rossi et Franco Morbidelli, vainqueur le week-end dernier, seront sur la troisième ligne. Actuel leader du championnat du monde, Andrea Dovizioso, après s’être sorti du piège de la Q1, n’a pas pu faire mieux que le 10eme temps d’une Q2 très serrée avec les onze premiers séparés d’un peu plus d’une demi-seconde. Johann Zarco, pour sa part, a manqué le coche lors de la première partie de ces qualifications, manquant le passage en Q2 pour 152 millièmes de seconde, et partira 14eme sur la grille de départ.Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) à 0’’076Fabio Quartararo (FRA/Yamaha Petronas) à 0’’145Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0’’231Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Pramac) à 0’’236Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’312Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 0’’359Franco Morbidelli (ITA/Yamaha Petronas) à 0’’489Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0’’497Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0’’504Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’540Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 1’’207