GP de Valence : Une dernière que Rossi veut vivre aussi normalement que possible

A special surprise on the eve of his final Grand Prix! 🤩@ValeYellow46 unveiled his nine title-winning bikes and the memories came flooding back! 🙌#GrazieVale pic.twitter.com/vo3aw6rCL2

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2021

L’édition 2021 du Grand Prix de Valence sera la fin d’une ère pour le MotoGP. Cette 18eme et dernière manche de la saison sera l’ultime course de la légende Valentino Rossi. Avant les premiers essais sur le Circuit Ricardo-Tormo ce vendredi, le nonuple champion du monde s’est présenté face à la presse. Une dernière saison que « The Doctor » a admis être « particulière », notamment depuis l’annonce de sa retraite fin 2021 en marge du Grand Prix d’Autriche. « J'ai reçu beaucoup de super messages, beaucoup de soutien, en particulier de la part de tous les autres pilotes, a confié Valentino Rossi lors de cette conférence de presse. Les pilotes d'aujourd'hui, mais aussi ceux du passé, tous mes adversaires. Ça, ça a été super. » S’il a confié être « assez triste sous un certain point de vue », l’enfant de Tavullia a assuré que « le moment le plus dur » a été la prise de décision. « Vers le mois de juin, quand j'ai dû prendre ma décision, ça a été dur car si j'avais été plus compétitif j'aurais probablement continué, mais j'ai dû m'arrêter donc ça a été une période assez difficile, a déclaré l’Italien. Mais maintenant je me sens assez bien. » Cette 432eme et dernière course en Grands Prix, à l’issue d’une carrière entamée en 1996, Valentino Rossi veut « essayer de faire en sorte qu'elle soit normale mais ça n'est pas possible ».Alors qu’une grande partie de ses adversaires sur la grille de départ ont fait le déplacement pour l’occasion et qu’il a pu revoir l’ensemble des motos sur lesquelles il a été sacré champion du monde, « The Doctor » a admis que « c’est une grosse émotion » avant ce dernier week-end. « Je vais essayer de donner le maximum pendant le week-end, a-t-il ajouté. J'espère qu'on pourra avoir du beau temps ce week-end, surtout dimanche, et on verra. » Avouant vouloir essayer d’« agir normalement parce qu'habituellement la course de Valence est un bon moment, ça signifie que les vacances commencent après une saison qui a été longue », Valentino Rossi est conscient que ça ne sera pas une course comme les autres. « Je me dis qu'à partir de lundi ce sera différent, ce sera une autre vie, a ajouté celui qui a porté toute sa carrière le numéro 46. J'essaye de ne pas trop penser comme ça, d'autant que je continuerai à courir en auto et que je resterai pilote. Je vais essayer d'apprécier ce moment, car c'est sûr que ma vie va changer en n'étant plus pilote MotoGP. » Une nouvelle vie qui ne sera toutefois pas si loin du paddock des Grands Prix moto, lui qui aura une écurie à son nom sur la grille dès 2022 et qui continuera d’aider des jeunes pilotes à de développer.