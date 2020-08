GP de Styrie (Essais libres) : Le meilleur temps de la journée pour la KTM de Pol Espargaro, Fabio Quartararo en difficulté

Another signal of intent from @polespargaro and KTM! 🔥

Quartararo toujours en délicatesse avec ses freins

MOTOGP / GRAND PRIX DE STYRIE

Classement cumulé à l’issue des essais libres 2 - Vendredi 21 août 2020

KTM ne compte s’arrêter à une seule victoire. Après le succès en République tchèque puis la quatrième place de Brad Binder lors du Grand Prix d’Autriche le week-end dernier, Pol Espargaro s’est mis en avant. L’Espagnol, qui rejoindra l’équipe officielle Honda en 2021, est allé chercher le meilleur temps de la journée de vendredi en fin de deuxième séance d’essais libres (1’23’’638). Un tour qui lui a permis de déloger Jack Miller, meilleur temps dans la matinée (1’23’’859). Sur une piste plus chaude, le vainqueur de la première course disputée sur le Red Bull Ring Andrea Dovizioso n’a pas amélioré sa marque tout comme Miguel Oliveira, qui confirme la très bonne forme de KTM en ce début de saison.Si Maverick Viñales, huitième, et Franco Morbidelli, neuvième, ont su hisser leurs Yamaha dans le Top 10, synonyme de qualification directe pour la Q2 à l’issue de la troisième séance d’essais libres, Fabio Quartararo a encore vécu une journée difficile. Dixième de la première séance dans la matinée, le leader du championnat du monde a une nouvelle fois été trahi par ses freins dans l’après-midi. Sorti de piste, sans toutefois chuter, à deux reprises en toute fin de saison alors que tout le monde était à l’attaque, le pilote de l’écurie Yamaha Petronas n’a pas pu améliorer sa marque de référence (1’24’’381) et retombe à la 14eme position, juste derrière Valentino Rossi. Si son équipe arrive à trouver des solutions à ces soucis de freins qui l’ont déjà handicapé le week-end dernier, Fabio Quartararo devra attaquer pour reprendre place dans le Top 10, actuellement conclu par Brad Binder (1’24’’251). Deux séances d’essais libres marquées par l’absence de Johann Zarco, sanctionné d’un départ depuis la ligne des stands après son accrochage avec Franco Morbidelli dimanche dernier.Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) à 0’’221Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0’’225Miguel Oliveira (POR/KTM Tech 3) à 0’’260Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 0’’266Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’269Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’371Maverick Viñales (ESP/Yamaha) à 0’’422Franco Morbidelli (ITA/Yamaha Petronas) à 0’’549Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’613Fabio Quartararo (FRA/Yamaha Petronas) à 0’’743Le Top 10 à l’issue de la troisième séance d’essais libres se qualifie directement pour la Q2, qui sera complétée par les deux premiers de la Q1.