GP de Grande-Bretagne : Un Zarco record, Quartararo 4eme

Le circuit de Silverstone, théâtre du Grand-Prix de Grande-Bretagne, inspire les Français. Pilote le plus rapide lors de la première séance d'essais libres, Johann Zarco (Ducati) a été imité par Fabio Quartararo (Yamaha) lors du second galop d'essai ce vendredi. Ce samedi, sur leur lancée, les deux Tricolores ont confirmé leurs bonnes disposition en qualifications. Johann Zarco a une nouvelle fois dominé la concurrence. Il s'est même octroyé le record du circuit anglais avec un chronomètre canon de 1'57''767. Il a ainsi devancé son compatriote qui avait pourtant cru décrocher la pole position au bénéfice d'une joli temps de référence en 1'58''259. Ce dernier a même été délogé du podium par l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l'Australien Jack Miller (Ducati).La belle histoire de ces qualifications concerne Aleix Espargaro (Aprilia). Victime d'une chute effrayante en essais libres, il a perdu le contrôle de sa moto dans un virage avant d'en être violemment éjecté. Fort heureusement il en est sorti indemne et a pu remonter en selle. Il a bouclé ces qualifications en 6eme position, deux rangs derrière le champion du monde Fabio Quartararo. Le Français caracole toujours en tête du championnat du monde avec 172 points, devant Aleix Espargaro (151 points) et le poleman du week-end détenant 114 points. Les Italiens Francesco Bagnaia (106 unités) et Enea Bastianini suivent ensuite dans la hiérarchie.