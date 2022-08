GP de Grande-Bretagne : Quartararo va reprendre avec beaucoup de motivation

Quartararo : « Ça ne fait que me motiver encore plus. »

Alors que la F1 démarre sa pause estivale, le MotoGP est sur le chemin de la reprise. Six semaines après le succès de Francesco Bagnaia à Assen, le championnat du monde va reprendre ses droits ce week-end à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Parti deux fois à la faute aux Pays-Bas, la première chute ayant retardé Aleix Espargaro, Fabio Quartararo démarrera la course avec un handicap. En effet, le champion du monde en titre devra effectuer une pénalité de « long lap », c’est-à-dire passer hors trajectoire sur une zone prédéterminée, dans les cinq premiers tours de la course. S’il se dit « impatient d’être à Silverstone », circuit sur lequel il avait offert une démonstration l’an passé, « El Diablo » veut faire de cette pénalité une source de motivation. Le Français pourra prendre exemple sur Jack Miller, qui a pu monter sur le podium dans les mêmes circonstances à l’occasion du Grand Prix d’Allemagne, disputé au Sachsenring.En effet, Fabio Quartararo entend ne rien lâcher ce dimanche. « Ça sera difficile parce que nous savons que nous avons la pénalité long lap, admet le Niçois dans un communiqué de l'écurie Yamaha. Mais si je suis vraiment honnête, ça ne fait que me motiver encore plus. » Après une longue pause estivale, le pilote tricolore va reprendre la compétition après avoir tout fait pour être aussi en forme que possible pour la dernière ligne droite du championnat. « Je suis content de remonter sur la moto, a-t-il ajouté. J'ai profité de la pause estivale pour me reposer un peu, mais j'ai également passé beaucoup d'heures à m'entraîner. Je suis resté concentré pour reprendre la compétition dans la meilleure forme possible. » Alors qu’il ne compte que 21 points d’avance sur son plus proche rival qu’est Aleix Espargaro, Fabio Quartararo entend bien profiter d’un circuit qui lui semble favorable pour se donner de l’air.