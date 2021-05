GP de France (Qualifications) : Fabio Quartararo comme à la maison, Johann Zarco sera dans le coup

Quartararo à quelques secondes près



Mir, Rins et Bagnaia en retrait

Après Portimão et Jérez de la Frontera, Fabio Quartararo n’a pas manqué le rendez-vous au Mans ! Après avoir signé la pole position du Grand Prix de France MotoGP la saison passée, le pilote Yamaha a remis ça à l’occasion d’une Q2 très mouvementée et indécise en raison d’une météo capricieuse, comme depuis le début du week-end au Mans. Si, dès l’ouverture de la ligne des stands, l’essentiel des pilotes s’est élancé avec des pneus pluie, l’état de la piste séchante a très rapidement fait comprendre que les pneus slicks seraient les plus adaptés pour aller chercher la meilleure performance. La clé était alors de ne pas se faire piéger par les quelques zones d’humidité, notamment localisées autour de la ligne droite des stands. Un début de séance qui a tout d’abord vu Jack Miller et Johann Zarco se battre pour le meilleur temps mais, à un peu plus de trois minutes de la fin du compte à rebours, Marc Marquez s’est signalé. L’octuple champion du monde s’est installé au sommet de la feuille des temps devant Takaaki Nakagami et Pol Espargaro pour une potentielle première ligne 100% Honda.Mais il fallait être attentif jusqu’au bout pour connaître le résultat de cette séance de qualifications. En effet, Maverick Viñales a douché les espoirs de son compatriote de valider son retour en forme par une première pole position depuis le Grand Prix du Japon 2019. Mais c’est bien Fabio Quartararo qui a eu le dernier mot ! Après avoir coupé la ligne de chronométrage quatre secondes avant le drapeau à damiers, le vainqueur des Grands Prix de Doha et du Portugal cette saison a confirmé l’avantage démontré lors de la deuxième séance d’essais libres, la seule disputée sur piste sèche ce vendredi. Pour 81 millièmes de seconde, le Niçois déloge son coéquipier de la pole position alors que Jack Miller vient compléter la première ligne à un peu plus d’un dixième de seconde. Johann Zarco, qui a été un des derniers à passer en pneus slicks a signé le cinquième temps dans sa dernière tentative et devance Marc Marquez, qui a reculé jusqu’au sixième rang et devance les deux autres pilotes Honda présents en Q2.Une séance de qualification qui a également été marquée par l’échec de pilotes de premier plan à l’occasion de la Q1, le repêchage qui permet aux pilotes en-dehors du Top 10 au cumul des trois premières séances d’essais libres de récupérer les deux dernières places pour la Q2. A ce petit jeu, c’est Lorenzo Savadori qui s’est montré opportuniste. Le pilote Aprilia, profitant d’une chute dans le dernier virage à mi-séance, est immédiatement ressorti avec des gommes plus adaptées à la situation pour aller chercher le meilleur temps avec huit dixièmes d’avance sur Luca Marini. La qualification du demi-frère de Valentino Rossi a automatiquement exclu de la Q2 le champion du monde Joan Mir ainsi que son coéquipier chez Suzuki Alex Rins, qui prendront place en cinquième ligne ce dimanche. Actuel leader du championnat du monde avec deux points d’avance sur Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia a réalisé une mauvaise opération en vue du Grand Prix. Le pilote Ducati s’élancera de la sixième ligne et devra cravacher pour espérer garder la tête au championnat. Un Grand Prix de France dont le déroulement sera sans doute dicté par les conditions météorologiques, avec la pluie qui est annoncée sur la Sarthe.