GP de Doha (Qualifications) : Première pole position pour Jorge Martin, Zarco et Quartararo dans le Top 5

Le « Martinator » a frappé très fort ! Une semaine après une première course en MotoGP marquée par un départ canon puis une descente progressive dans la hiérarchie, Jorge Martin s’est fait un nom dans la catégorie reine. Le rookie espagnol a, en effet, surpris tout son monde à l’occasion de la séance de qualifications du Grand Prix de Doha, deuxième épreuve disputée sur le circuit de Losail, en allant chercher la pole position à l’issue d’un tour exceptionnel. Aux avant-postes à l’issue de sa première tentative, le pilote de l’écurie Pramac a tout d’abord vu Maverick Viñales, un peu décalé sur la piste, le déposséder de la meilleure marque. Sous le drapeau à damier, Johann Zarco a fait parler la puissance de sa Ducati pour devancer le pilote Yamaha de quatre millièmes de seconde… mais c’était bien sans compter sur Jorge Martin. Le pilote de 23 ans a su tout mettre bout à bout pour signer le meilleur temps de cette séance (1’53’’106).

Zarco et Quartararo bien placés

C’est avec une marge de 157 millièmes de seconde sur son coéquipier au sein de l’écurie Pramac, qui signe un inattendu doublé, que Jorge Martin devient le premier rookie à signer sa première pole position dès son deuxième Grand Prix en MotoGP depuis un certain Marc Marquez en 2013. Johann Zarco, meilleur temps de la quatrième et dernière séance d’essais libres, sera en position de force pour postuler à une première victoire dans la catégorie, lui qui a fini deuxième du Grand Prix du Qatar dimanche dernier. Annoncé favori de cette séance, Jack Miller doit se contenter du quatrième temps et de la deuxième ligne à un peu moins de deux dixièmes de seconde. L’Australien devance un Fabio Quartararo moins en vue qu’en début de journée, auteur du cinquième temps de ces qualifications après avoir dominé la troisième séance d’essais libres. Auteur de la pole position et du record du circuit samedi dernier, Francesco Bagnaia doit se contenter du sixième rang devant Aleix Espargaro et Joan Mir. Le champion du monde a su se sortir de la Q1 mais devra cravacher en course avec cette huitième place sur la grille de départ.