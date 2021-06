GP de Catalogne : Une deuxième pénalité pour Quartararo, finalement sixième

Extraordinary scenes in the closing stages involving @FabioQ20! 👀

For riding without his chest protector and his leather suit correctly fastened, the Frenchman received a 3-second penalty#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/9EBy6hVSjN



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 6, 2021

Quartararo voit son avance au championnat se réduire

Fabio Quartararo ne s’est pas réjoui très longtemps de sa quatrième place du Grand Prix de Catalogne. Alors qu’il a passé la ligne d’arrivée en troisième position derrière Miguel Oliveira et Johann Zarco, le Niçois a tout d’abord chuté du podium en raison d’une pénalité de trois secondes infligée par les commissaires de la Fédération Internationale de motocyclisme (FIM). Une sanction liée au fait d’avoir coupé les virages 1 et 2 du Circuit de Barcelone dans les derniers tours alors qu’il était à la lutte avec Jack Miller pour la troisième position. Une erreur qui était notamment liée à la défaillance de sa combinaison dans la dernière partie de course. Ces trois secondes ajoutées à son temps de course avait alors profité au pilote australien de l’écurie officielle Ducati, qui a récupéré la troisième place et trois points au classement du championnat du monde.Toutefois, les commissaires de la FIM n’en avaient pas terminé avec le leader du championnat du monde MotoGP. Alors qu’aucun drapeau noir à disque orange n’a été déployé par les commissaires de piste durant la fin du Grand Prix de Catalogne pour signifier à Fabio Quartararo qu’il devait rentrer aux stands pour changer sa combinaison défectueuse et remettre une protection thoracique, le pilote Yamaha a été une nouvelle fois sanctionné pour ce problème qui a perturbé sa fin de course. Une nouvelle pénalité de trois secondes a été infligée à Fabio Quartararo, ce qui modifie sensiblement le classement de la course. Désormais placé à 7’’815 du vainqueur du jour, Miguel Oliveira, le Français perd deux positions et se retrouve sixième derrière Joan Mir et son coéquipier Maverick Viñales. Une sanction que Fabio Quartararo a préféré accepter pour ne pas lancer de polémique. En conséquence, le Niçois voit son avance au classement se réduire à quatorze longueurs sur son compatriote Johann Zarco.