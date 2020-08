GP d’Autriche (Essais libres 1) : Zarco et Quartararo dans le Top 10, Espargaro confirme la bonne forme de KTM

Zarco dans le bon wagon, Quartararo in extremis dans le Top 10

A domicile, KTM confirme la forme vue en course en République tchèque. Moins d’une semaine après le succès de Brad Binder à Brno, le premier pour la firme de Mattighofen en MotoGP, la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche a vu Pol Espargaro prendre très rapidement les devants et signer le meilleur temps (1’24’’193). L’Espagnol, sans doute toujours énervé par le Grand Prix de République tchèque où son coéquipier a brillé alors qu’il a chuté après un accrochage avec Johann Zarco, devance de 44 millièmes Andrea Dovizioso. Sur un tracé du Red Bull Ring où Ducati s’est toujours imposé depuis le retour de l’Autiche au calendrier, l’Italien retrouve de sa superbe après une entame de saison compliquée. Takaaki Nakagami, sur sa Honda, signe le troisième temps à 185 millièmes.Une séance d’essais qui pourrait s’avérer cruciale en vue des qualifications en raison d’une météo incertaine pour le reste du week-end. C’est pour cela que, dans les derniers instants, les pilotes se sont bousculés en piste. Un mouvement qui a bénéficié aux pilotes français. Troisième à Brno sur sa Ducati de l’écurie Avintia, Johann Zarco a signé le cinquième temps à 462 millièmes de Pol Espargaro. Fabio Quartararo, pas forcément à l’aise avec une sortie de piste sans gravité ni chute, est allé chercher le dixième temps dans les derniers instants de cette séance, à 560 millièmes de la meilleure marque. Un résultat qui pourrait lui permettre d’atteindre la Q2 si la pluie devait faire des siennes. Encore une fois, les deux Yamaha de l’écurie Petronas devancent les deux pilotes de l’écurie officielle car Franco Morbidelli a signé le 5eme temps à 395 millièmes alors que Maverick Viñales et Valentino Rossi sont à distance tout comme Brad Binder. Le Sud-Africain n’a signé que le 16eme temps et devra se reprendre.