GP d'Australie : Des oiseaux et un wallaby traversent le circuit, les pilotes montent au créneau

Aleix Espargaro est furieux

Le GP d’Australie, se tenant sur le circuit de Phillip Island sur l’île du même nom, défraye la chronique depuis les premiers tours de piste des pilotes moto de différentes catégories. La raison : le tracé, implanté au milieu de la faune, a vu plusieurs invités inattendus donner des sueurs froides aux protagonistes. Lors de la première séance d’essais libres de Moto GP vendredi, Aleix Espargaro, en course pour le titre mondial, a frôlé un wallaby qui a traversé le circuit au même moment tandis que l’apparition d’oiseaux sur l’asphalte a entrainé un drapeau rouge lors de la séance de qualifications de Moto2. Ces risques, bien connus dans cet endroit où Andrea Iannone avait percuté une mouette en 2015, ont amené la direction de course à organiser une réunion de sécurité avec les pilotes.Les protagonistes rejettent la faute sur l'organisation, à l'image d'Alex Rins, jugeant que les clôtures qui séparent le circuit de la faune sont trop basses. « Nous avons déjà parlé hier (vendredi) à la commission de sécurité qu'ils doivent améliorer les clôtures parce queJe regarde cette barrière sur la ligne droite et elle n'est pas si haute », rapporte le pilote Suzuki pour Autosport. Aleix Espargaro, plus remonté après avoir failli percuter de plein fouet un wallaby, emploie des mots plus lourds. « Pour moi, c'est inacceptable, c'était très dangereux. Nous allons voir s'ils peuvent s'améliorer. Nous leur avons demandé de fermer un peu mieux la piste., gronde celui qui s’élancera en quatrième position dimanche en course.