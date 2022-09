GP d’Aragon (Qualifications) : Bagnaia à nouveau en pole position, Zarco et Quartararo en retrait

Francesco Bagnaia a une nouvelle fois frappé fort ! Auteur de sa première victoire en MotoGP au MotorLand Aragon l’an passé, le pilote Ducati s’élancera une nouvelle fois depuis la pole position ce dimanche. Retranchant pas moins de trois dixièmes de seconde à son propre record du tracé, « Pecco » a dominé la concurrence… et surtout les autres pilotes Ducati. Dans son dernier tour, le pilote italien a fixé la référence en 1’46’’069. Dans le même temps, son coéquipier Jack Miller a également tout tenté mais échoue à 90 millièmes de seconde. Remplaçant de l’Australien au sein de l’écurie officielle Ducati la saison prochaine, Enea Bastianini a su s’installer au sommet de la feuille des temps sur la première tentative en Q2 mais la « Bestia » a finalement concédé 244 millièmes à Francesco Bagnaia. Derrière les trois Ducati, c’est quasiment un gouffre qui s’est creusé, Aleix Espargaro étant le « meilleur des autres » avec le quatrième temps à 521 millièmes de seconde, lui qui a dû s’extraire d’une Q1 très relevée.

Zarco s’est repris, Quartararo a limité les dégâts

Juste derrière l’Espagnol, les Français prendront également place en deuxième ligne ce dimanche au départ de la course. En difficulté ce samedi matin lors de la troisième séance d’essais libres, Johann Zarco a haussé le ton à l’occasion de la Q1, dont il a pris la deuxième place à 274 millièmes d’Aleix Espargaro. Dans son dernier effort, le Cannois a signé le cinquième temps de la Q2 à 577 millièmes de la référence établie par Francesco Bagnaia. A l’aise dans son rythme de course à l’occasion de la quatrième séance d’essais libres, Fabio Quartararo n’a pas su aller au-delà des limitations de sa Yamaha dans le quatrième secteur du circuit, qui fait la part belle à la vitesse de pointe. Lâchant quasiment quatre dixièmes dans cette seule portion, le champion du monde en titre doit se contenter du sixième temps à 733 millièmes et sera aux côtés de son coéquipier ce dimanche au départ. La mission sera simple : essayer de prendre un maximum de points à l’issue d’une course qui ne sera pas facile.

M.Marquez bloqué en Q1, Mir forfait

L’attraction de ce Grand Prix d’Aragon reste Marc Marquez. Alors qu’il a limité au maximum la longueur de ses relais lors des essais libres, le sextuple champion du monde n’a toutefois pas su faire le nécessaire pour atteindre directement la Q2 pour cette séance de qualifications. Contraint de passer par le repêchage qu’est la Q1, le natif de Cervera a manqué le cut pour 66 millièmes de seconde face à Johann Zarco et devra s’élancer depuis la 13eme position de la grille de départ pour une course qui va mettre son physique à rude épreuve, lui qui est comme chez lui en Aragon comme sur tous les circuits anti-horaires. Une séance de qualifications dont le grand absent a été Joan Mir. Le champion du monde 2022, qui a tenté de revenir ce vendredi malgré les conséquences d’une fracture au pied droit issue d’une chute en Autriche, a préféré renoncer en raison de douleurs trop importantes. L’écurie Suzuki a confirmé que son pilote ne fera pas le déplacement au Japon le week-end prochain afin de se remettre pleinement en vue de la fin de la saison.



MOTOGP - GRAND PRIX D’ARAGON / QUALIFICATIONS

Classement de la Q2 - Samedi 17 septembre 2022

1- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) en 1’46’’069

2- Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’090

3- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’244

4- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’521

5- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’577

6- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’733

7- Marco Bezzecchi (ITA/Ducati VR46) à 0’’783

8- Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’842

9- Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’843

10- Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’855

11- Miguel Oliveira (POR/KTM) à 1’’114

12- Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 1’’205