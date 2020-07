GP d’Andalousie : Marquez ne sera pas remplacé

Arrivé ce lundi à Barcelone, où il sera probablement opéré mardi de sa fracture de l’humérus droit consécutive à sa lourde chute lors du Grand Prix d’Espagne ce dimanche, Marc Marquez est d’ores et déjà forfait pour le Grand Prix d’Andalousie, qui se déroulera dès dimanche prochain sur le même circuit de Jerez. Et son écurie Repsol Honda ne le remplacera pas pour cette deuxième course de la saison, selon les informations d’Autosport. Son frère, Alex (24 ans), douzième dimanche pour le tout premier Grand Prix MotoGP de sa carrière, sera donc seul pour défendre les couleurs Oranges et Blanches. Alex Rins (Suzuki, blessure à l'épaule) et Cal Crutchlow (LCR Honda, fracture du poignet), blessés également lors du week-end à Jerez, sont toujours incertains pour le moment.

Une absence plus longue à prévoir ?

Ce sera la première fois depuis ses débuts en MotoGP en 2013 que Marc Marquez manquera une course dans l'élite de la moto. Reste à savoir si le sextuple champion du monde pourra tenir sa place lors du troisième Grand Prix de la saison, à Brno en République tchèque le 9 août. Dimanche soir, le médecin de Marc Marquez, Xavier Mir, avait fait savoir que si le nerf radial avait été touché, il pourrait être absent des circuits trois à quatre semaines. Autant dire que, la saison de MotoGP 2020 ne comptant que treize Grands Prix pour le moment (les GP de Thaïlande, d’Argentine et de Malaisie sont toujours très incertains), l’Espagnol pourrait bien prendre du retard au classement. A Fabio Quartararo, vainqueur de son premier Grand Prix à Jerez dimanche et qui compte déjà 25 points d’avance sur Marquez, d’en profiter !