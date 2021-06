GP d’Allemagne (Qualifications) : Première pole position de la saison pour Zarco, juste devant Quartararo

Miller et M.Marquez à l’affût, Viñales absolument nulle part

Il n’y aura pas de passe de six pour Fabio Quartararo ! Intouchable dans l’exercice du tour rapide lors des cinq derniers Grands Prix, le leader du championnat du monde a tout donné mais a dû s’avouer vaincu face à son dauphin Johann Zarco. Déjà à l’aise au guidon de sa Ducati sur le tourniquet du Sachsenring avec le meilleur temps de la quatrième et dernière séance d’essais libres devant son compatriote, le Cannois a confirmé avec un tour en 1’20’’236. Fabio Quartararo a tout donné pour aller chercher cette sixième pole position consécutive mais le Niçois échoue à seulement onze petits millièmes de seconde. Une fin de saison qui a également vu les deux Français ne pas s’entendre en piste avec Johann Zarco qui a terminé sa séance de qualifications dans les protections gonflables placée au bord de la piste à la suite d’une chute. En première ligne, les deux Tricolores seront accompagnés d’Aleix Espargaro. Le pilote espagnol signe le meilleur résultat en qualifications pour Aprilia depuis… le Britannique Jeremy McWilliams, auteur de la pole position du Grand Prix d’Australie en 2000 au guidon d’une machine du constructeur de Noale.Si Johann Zarco a réalisé son meilleur temps juste avant sa chute, le pilote Ducati Pramac n’était pas totalement assuré de s’élancer en tête ce dimanche. En effet, un peu décalé, Jack Miller était le dernier en mesure d’aller contester la domination du Français. Mais, ayant encore une fois perdu du terrain dans le troisième secteur avant de se manquer dans le dernier virage, l’Australien doit se contenter du quatrième temps devant Marc Marquez, qui confirme qu’un circuit tournant essentiellement à gauche tel le Sachsenring sied mieux à ses capacités physiques actuelles. Très en vue ce vendredi lors des premiers essais libres, Miguel Oliveira sera un candidat à la victoire ce dimanche en s’élançant de la deuxième ligne. Jorge Martin, Pol Espargaro et Takaaki Nakagami, également parti à la faute en fin de Q2 seront en troisième ligne. Quatrième du championnat, Francesco Bagnaia va devoir cravacher en course, s’élançant de la 10eme position, devant le revenant Alex Rins et Alex Marquez. Mais la véritable douche froide de cette séance de qualifications du Grand Prix d’Allemagne restera Maverick Viñales. Le coéquipier de Fabio Quartararo sera 21eme et avant-dernier sur la grille de départ ce dimanche.