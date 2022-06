GP d’Allemagne (Qualifications) : Bagnaia intouchable, Quartararo et Zarco en première ligne

Il était le grand favori, Francesco Bagnaia n’a pas déçu. Après avoir amélioré son propre record du tour sur le Sachsenring ce samedi matin à l’occasion de la troisième séance d’essais libres, le pilote Ducati a tenu son rang dans le quart d’heure dévolu à la lutte pour la pole position du Grand Prix d’Allemagne. Au guidon d’une Desmosedici GP22 efficace comme jamais sur le tourniquet de la Saxe, « Pecco » a très vite pris les commandes avant d’améliorer par petites touches son temps de référence. Seul pilote sous les 1’20’’ au tour avec une meilleure marque en 1’19’’931 sur une piste à l’adhérence moins optimale en raison de l’importante chaleur régnant sur l’Allemagne, Francesco Bagnaia est allé chercher sa troisième pole position de la saison, la septième pour Ducati en 2022. Toutefois, la concurrence s’est rapprochée très près du temps de l’Italien, avec les Français aux avant-postes.

Quartararo prêt à défier Bagnaia, Zarco aussi dans le coup

Echouant à 76 millièmes de seconde dans sa dernière tentative, Fabio Quartararo s’élancera une nouvelle fois de la première ligne pour un duel qui s’annonce savoureux avec Francesco Bagnaia ce dimanche en course, les deux pilotes ayant montré un très bon rythme lors de la quatrième séance d’essais libres. Cette fin de séance de qualifications a également vu Johann Zarco se mêler à la lutte pour la pole position. Un temps deuxième, le pilote Pramac a finalement vu « El Diablo » prendre l’avantage pour être le dauphin de « Pecco » sur la grille de départ. Le Cannois concède 99 millièmes de seconde au meilleur temps mais s’élancera bien de la première ligne en Allemagne pour la deuxième année consécutive, lui qui avait dominé le maître des lieux Marc Marquez dans l’exercice du tour rapide l’an passé. Dauphin de Fabio Quartararo au championnat, Aleix Espargaro n’a pas pu exploiter au mieux le potentiel de son Aprilia et se contente du quatrième temps devant la surprise Fabio di Giannantonio. Le poleman au Mugello, issu de la Q1, s’est hissé au cinquième rang devant Jack Miller.

Rins ne sera finalement pas au départ

En forme au début du week-end, Luca Marini prendra place en troisième ligne aux côtés de Jorge Martin et Maverick Viñales. Premier pilote Honda sur la grille de départ, Takaaki Nakagami n’a pu faire mieux que 10eme à six dixièmes de seconde de Francesco Bagnaia avec Marco Bezzecchi, deuxième pilote à s’être extrait du repêchage, et Joan Mir qui complètent la troisième ligne. Le pilote Suzuki sera le seul à défendre les couleurs du constructeur japonais ce dimanche en course. Face à des douleurs au poignet droit, touché en Catalogne lors de la chute provoquée au départ par Takaaki Nakagami, trop importantes sur la distance d’une course, Alex Rins a préféré renoncer au reste du week-end allemand afin de poursuivre les soins et d’être prêt pour le Grand Prix des Pays-Bas dans une semaine. Une séance de qualifications dont le début a été décalé de plus d’une demi-heure en raison d’une coupure de courant générale dans les stands, qui a perturbé la bonne marche des écuries mais également des systèmes de chronométrage.



MOTOGP - GRAND PRIX D’ALLEMAGNE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q2 - Dimanche 18 juin 2022

1- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) en 1’19’’931

2- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’076

3- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’099

4- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’189

5- Fabio di Giannantonio (ITA/Ducati Gresini) à 0’’197

6- Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’219

7- Luca Marini (ITA/Ducati VR46) à 0’’237

8- Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’288

9- Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’537

10- Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR° à 0’’631

11- Marco Bezzecchi (ITA/Ducati VR46) à 0’’662

12- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’801