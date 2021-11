GP d’Algarve (Essais libres) : Journée parfaite pour Fabio Quartararo

Zarco solidement dans le Top 10

Fabio Quartararo l’avait dit ce jeudi. S’il n’y a plus de pression, l’ambition est toujours bien présente pour le champion du monde MotoGP 2021 et le Niçois l’a démontré à l’occasion des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Algarve. Sur le circuit de Portimão où il s’est imposé en début de saison, le pilote Yamaha a donné le ton lors de la première séance d’essais libres avec le meilleur temps en 1’40’’192. Mais, dans l’après-midi et sur une piste plus chaude, le Français a une nouvelle fois démontré sa science du tour rapide pour améliorer sa marque de huit dixièmes de seconde avec le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres établi dans son avant-dernière tentative en 1’39’’390, après avoir longuement roulé avec le pneumatique arrière dur afin de l’évaluer en vue de la course. Une hiérarchie qui n’a pas évolué entre le matin et l’après-midi puisque le dauphin de Fabio Quartararo au classement du championnat, Francesco Bagnaia, pointe au deuxième rang avec un retard de 132 millièmes de seconde.Déjà troisième dans la matinée, Jack Miller s’est maintenu au même rang avec un retard de 221 millièmes sur « El Diablo » mais la menace des Suzuki est bien présente. Alors qu’Alex Rins et Joan Mir pointaient aux quatrième et cinquième rangs lors de la première séance d’essais libres, le champion du monde 2020 s’est emparé de la quatrième place à 290 millièmes de seconde quand son coéquipier est désormais dixième à 786 millièmes. En l’absence de Marc Marquez, à l’arrêt en raison d’une commotion cérébrale et remplacé par Stefan Bradl en Algarve, Pol Espargaro porte les espoirs de Honda après les deux victoires consécutives du numéro 93. L’Espagnol a signé le cinquième temps à 402 millièmes de seconde, juste devant Johann Zarco, auteur d’une des meilleures progressions entre les deux séances d’essais. Le Cannois, qui ambitionne de terminer la saison à la troisième place du championnat, a signé le sixième temps à une demi-seconde de son compatriote. Un Top 10, offrant un billet direct pour la Q2, qui est complété par Alex Marquez, Aleix Espargaro et Takaaki Nakagami. Les pilotes auront une dernière chance d’améliorer leur marque ce samedi lors de la troisième séance d’essais libres.