GP Autriche-Qualifs MotoGP: Marquez en pole, Quartararo dans son sillage

Sans surprise, Marc Marquez a conquis la pole position du Grand Prix d’Autriche, samedi à Spielberg, dans la catégorie MotoGP.

Le leader Honda a devancé pour ce faire la Yamaha satellite de Fabio Quartararo de 434 millièmes, la Ducati d’Andrea Dovizioso suivant à 54 petits millièmes.

La Yamaha de Maverick Vinales est encore plus proche, à 8 millièmes de la machine transalpine. Johann Zarco, lui, partira de la 16e place sur la grille au guidon de sa KTM.

