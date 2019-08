Tetsuta Nagashima a signé la pole du Grand Prix Moto2 d’Autriche, ce samedi à Spielberg.

Le pilote japonais a devancé en qualifications l’Allemand Brad Binder (+0"073) et le Thaïlandais Somkiat Chantra (+0"138), s’offrant là sa toute première pole en carrière.

A first ever pole position for @tetsuta45!



We're sure that the @SAGRacingTeam and himself are surfing a wave of emotion right now! #AustrianGP pic.twitter.com/gTn6CSO5Iy