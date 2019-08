GP Autriche-Moto 3: Première victoire en 2019 pour Fenati

Romano Fenati (Honda VNE Snipers) a remporté ce dimanche le GP d’Autriche en Moto 3 sur le Red Bull Ring à Spielberg. C’est la 11e victoire de la carrière de l'Italien, la première cette saison et depuis le GP du Japon en 2017.

Parti en pole position, le Transalpin s’est imposé devant son compatriote et coéquipier Tony Arbolino (+ 1’’097) après une belle bataille en début de course avec plusieurs dépassements entre les deux pilotes. Fenati a fini par faire l’écart, profitant de la lutte entre Arbolino et John McPhee (Honda Petronas Sprinta Racing) pour la 3e place. Le Britannique (+1’’105) a résisté sur la ligne d’arrivée au retour canon d’un autre Italien, Celestino Vietti (KTM Sky Racing), pour rester sur le podium.

Au championnat, avec 155 points, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard Racing) reprend la tête grâce à sa 6e place, un point devant l’Espagnol Aron Canet (KTM Sterilgarda Max Racing), 10e.