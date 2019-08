GP Autriche-Moto 2: Binder vainqueur, Marquez plus que jamais leader

Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a remporté le GP d’Autriche en Moto 2 ce dimanche à Spielberg. C’est la 4e victoire en carrière dans la catégorie pour le Sud-Africain, la première cette saison. Deuxième au départ, Binder a dépassé le poleman japonais Tetsuta Nagashima (Kalex ONEXOX) en s’élançant pour ne plus jamais lâcher la tête.

Parti 11e, Alex Marquez (Kalex Marc VDS Racing) a effectué une belle remontée au 2e rang (+0’’330), bien aidé par les multiples chutes devant lui. La course a ainsi été marqué par plusieurs accrochages aux avant-postes (l’Espagnol Vierge et Nagashima d'abord, les Italiens Bastianini et Marini ensuite) et par une chute du Néo-Zélandais Remy Gardner (Kalex ONEXOX) alors 2e.

Un autre Espagnol, Jorge Navarro (Speed Up), complète le podium (+1’’839). Le cadet de Marc Marquez, vainqueur de 5 des 7 dernières courses, augmente encore son avance au championnat du monde. L’Espagnol compte ainsi 181 points, 43 de plus que son dauphin Thomas Luthi (Kalex Dynavolt Intact GP). Le Suisse n’a terminé que 6e sur le Red Bull Ring.