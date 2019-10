GP Australie-Moto3: Le titre pour Dalla Porta

Lorenzo Dalla Porta, 22 ans, a décroché le titre de champion du monde Moto3 en remportant ce dimanche le Grand Prix d'Australie, son quatrième succès de la saison.

Le pilote italien (Honda) profite également de la chute de son rival au classement du championnat du monde, Aron Canet (KTM). A Philip Island, il s'est imposé devant les Espagnols Marcos Ramirez (Honda) et Albert Arenas (KTM).

That's how you clinch a world championship! @dallap48 proved a class apart in #Moto3 this season! #FullFlama48 #AustralianGP pic.twitter.com/m6BwUmw5Kw