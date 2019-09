GP Aragon-Qualifs MotoGP: Marquez en pole devant Quartararo

Une semaine après leur duel à Saint-Marin, remporté dans le tout dernier tour, Marc Marquez (Honda) s'est emparé de la pole position du Grand Prix d'Aragon aux dépens de Fabio Quartararo (Yamaha Petronas).

Le champion espagnol a devancé le prodige français de trois dixièmes lors des qualifications (+0"327), alors qu'une Yamaha officielle, celle de Maverick Vinales (+0"463), complète la première ligne.

