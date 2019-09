GP Aragon-MotoGP: Marquez facile, Quartararo 5e

Marc Marquez a fait cavalier seul ce dimanche pour s’imposer facilement lors du GP d’Aragon. L’Espagnol a terminé devant Andrea Dovizioso (Ducati), qui a dépassé à deux tours de l’arrivée Maverick Vinales (Yamaha). Ce dernier s’est finalement fait chiper le podium dans la dernière boucle par Jack Miller (Ducati).

C’est la 8e victoire du pilote Honda cette saison, ce qui lui permet de se rapprocher encore un peu plus d’une sixième couronne mondiale, avec désormais 98 points d’avance au championnat sur son dauphin italien du jour.

Fabio Quartararo, parti en deuxième position, a perdu une place en s’élançant au profit de Miller. Le pilote Yamaha a ensuite été dépassé par Dovizioso et Vinales pour une 5e place finale.

What a way to mark your 200th GP!



A @marcmarquez93 masterclass at MotorLand Aragon! #AragonGP pic.twitter.com/1QnspVxMus