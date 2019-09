GP Aragon-Libres MotoGP: Vinales prend les devants

Devancé par Marc Marquez lors de la première session du jour, Maverick Vinales a signé le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais libres MotoGP du Grand Prix d’Aragon ce vendredi.

Le pilote Yamaha a devancé d’un souffle son coéquipier Valentino Rossi (57 millièmes), Fabio Quartararo suivant sur sa moto satellite à un dixième.

Retrouvez le classement combiné des deux manches ci-dessous.

@marcmarquez93 stays on top overall as @mvkoficial12 leads FP2!



All six manufacturers are inside the ten after day one at MotorLand! ⏱️#AragonGP pic.twitter.com/W8oybfFX5S