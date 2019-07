GP Allemagne-Qualifs Moto3: Sasaki décroche sa première pole

Les qualifications du Grand Prix d'Allemagne en Moto3 ont donné lieu à quelques surprises. Ayumu Sasaki, le pilote japonais a décroché la première pole position de sa carrière au guidon de sa Honda. Le leader du championnat du monde Aron Canet partira en 22e position après avoir rencontré des problèmes durant la séance, l'Italien Tony Arbolino, vainqueur de deux des trois dernières courses, fait à peine mieux au 19e rang. Derrière, Sasaki, on retrouve un autre Japonais, Kaito Toba et l'Espagnol Marcos Ramirez.

Another unpredictable #Moto3 race lies in store! @AyumuSasaki1 grabs his first ever pole position with championship leader @aroncanet44 back on the eighth row! ⏱️#GermanGP pic.twitter.com/pY7xWmgtF3