Lorenzo Dalla Porta a remporté ce dimanche le Grand Prix Moto3 d’Allemagne. Le jeune Italien a devancé d’un souffle sous le drapeau à damiers son coéquipier espagnol du team Leopard Honda Marcos Ramirez (+0"073). Un autre Espagnol, Aron Canet (KTM), complétant le podium à 120 millièmes.

