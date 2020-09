Essais de Misano : Le meilleur temps de la journée Viñales

Le MotoGP ne fait pas de pause. Deux jours après le Grand Prix de Saint-Marin et alors que le Grand Prix d’Emilie-Romagne est prévu le week-end prochain, les pilotes ont retrouvé le circuit de Misano ce mardi à l’occasion d’une séance d’essais. Après une matinée au milieu de la feuille des temps, Maverick Viñales a haussé le ton dans l’après-midi pour faire oublier sa déception de dimanche dernier et signer le meilleur temps de la journée (1’31’’532). Le pilote officiel Yamaha devance d’un peu plus d’un quart de seconde Takaaki Nakagami alors que Johann Zarco s’est hissé au troisième rang à un peu moins de quatre dixièmes de seconde de Maverick Viñales malgré un accrochage à la sortie des stands en fin de séance. Meilleur temps de la matinée, Pol Espargaro n’a pas amélioré son temps lors de la séance de l’après-midi.

Quartararo a effectué des tests

Lors de cette journée d’essais, à l’image de ce que Stefan Bradl a pu faire vendredi dernier lors des essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, les pilotes ont testé un système de communication avec la direction de course avec l’objectif d’augmenter la sécurité en piste. Le Français, qui a cédé la tête du championnat pilotes à Andrea Dovizioso, a signé le neuvième temps de la journée à huit dixièmes de son futur coéquipier et 117 millièmes derrière son rival pour le titre mondial, qui n’a roulé que dans la matinée. Des essais auxquels Franco Morbidelli, coéquipier de Fabio Quartararo au sein de l’écurie Yamaha Petronas, n’a pas pris place pour cause de maladie. Une journée qui a permis aux pilotes de travailler en vue du Grand Prix d’Emilie-Romagne ce week-end mais également la saison prochaine, puisqu’il y aura peu d’évolutions au niveau technique.



MOTOGP / ESSAIS DE MISANO

Classement cumulé des deux séances - Mardi 15 septembre 2020

1- Maverick Viñales (ESP/Yamaha) en 1’31’’532

2- Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 0’’271

3- Johann Zarco (FRA/Ducati Avintia) à 0’’367

4- Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0’’522

5- Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’582

6- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’630

7- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Pramac) à 0’’675

8- Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0’’758

9- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha Petronas) à 0’’804

10- Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’921

