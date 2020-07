Ducati : Feu vert médical pour Andrea Dovizioso

✅ FIT! After undergoing medical checks with Doctor Angel Charte this morning, @AndreaDovizioso has been declared FIT and ready to race this weekend. 💪#ForzaDucati #SpanishGP | #MotoGPisBack pic.twitter.com/3NxKwLOVRH

— Ducati Corse (@ducaticorse) July 14, 2020

Dovizioso sera bien au rendez-vous du début de saison

L’écurie officielle Ducati peut souffler. Victime d’une lourde chute lors d’une course de motocross près de Faenza, en Italie, Andrea Dovizioso a dû être opéré d’une fracture de la clavicule gauche à la fin du mois de juin dernier. Dès lors, le vice-champion du monde 2019 était incertain pour la reprise du MotoGP, ce week-end sur le circuit de Jérez de la Frontera. Toutefois, la récupération du natif de Forlimpopoli a été très rapide. En effet, alors que l’ensemble du paddock MotoGP est déjà présent en Andalousie pour une journée d’essais préliminaires avant les deux premières manches de la saison de la catégorie reine qui auront lieu sur le Circuit Angel-Nieto, le service médical du championnat a confirmé qu’Andrea Dovizioso peut reprendre la compétition dès à présent.« Après avoir passé les vérifications médicales avec le Docteur Angel Charte ce (mardi) matin, Andrea Dovizioso a été déclaré apte et prêt à courir ce week-end », a confirmé l’écurie italienne via son compte Twitter officiel. Dans un communiqué de son écurie, Andrea Dovizioso assure être prêt à lancer la saison, qui a été retardée de quatre mois. « Le moment que nous tous, pilotes, attendions depuis des mois est enfin arrivé. Le championnat du monde démarre et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde, assure l’Italien. Après mon opération d’une clavicule, j’ai continué à travailler dur pour être aussi prêt que possible pour le Grand Prix d’Espagne. Je me sens plutôt bien, mes sensations sont bonnes mais, jusqu’au moment de monter sur la moto, je ne sais pas quelles sera ma vraie condition physique. » Les premières réponses arriveront dès ce mercredi, à deux jours du lancement de la saison, avec deux séances de 90 minutes au programme pour les pilotes MotoGP.