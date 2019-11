Crutchlow avait prévenu Honda du fiasco Lorenzo

Jorge Lorenzo n'y arrive pas. Au guidon de la Honda championne du monde avec Marc Marquez, le pilote espagnol, pourtant quintuple champion du monde, ne fait que de la figuration. Ce week-end encore, il a terminé à la 14e place à 34 secondes du vainqueur, dans une position d'attente indigne de son talent.

"Je le comprends mieux que personne parce que j'avais prévenu Honda que cette situation arriverait. Il ne faut pas oublier que j'ai passé 3 ans avec Jorge chez Yamaha. Je sais comment il pilote une moto. Je sais ce dont il a besoin pour aller vite. A l'époque, j'avais accès à sa télémétrie et je peux dire que ce qu'il faisait était incroyable", a ainsi lâché Cal Crutchlow pour AS. Coéquipier de Zarco, qui le devançait avant que les deux pilotes ne chutent tour à tour en fin de course, le Britannique considère que Lorenzo ne pourra pas faire mieux. "Pourra-t-il redevenir le Lorenzo 5 fois champion du monde ? Sincèrement, je crois que non", a-t-il ajouté.