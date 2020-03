Coronavirus : Au tour du Grand Prix d'Argentine d'être reporté

Check out the UPDATED 2020 #MotoGP calendar! 🗓

La conclusion de la saison repoussée pour faire de la place à l’Argentine

Les pilotes de la catégorie MotoGP vont encore devoir prendre leur mal en patience. Alors que la saison 2020 devait débuter le 8 mars dernier au Qatar, l’épidémie de Covid-19 a empêché la tenue de la course de la catégorie reine, contrairement à celles de Moto2 et Moto3. Un calendrier qui a ensuite été une nouvelle fois chamboulé à la suite de l’annonce des reports du Grand Prix de Thaïlande à Buriram puis du Grand Prix des Amériques à Austin. Des annonces qui ont repoussé le début de la saison au 19 avril à Termas de Rio Hondo... mais ça ne sera finalement pas le cas. En effet, la Fédération Internationale de Motocyclisme et Dorna Sports, détenteur des droits commerciaux du MotoGP, ont annoncé que la manche argentine a été reprogrammée au mois de novembre dernier, reculant encore un peu plus le début de la saison 2020 pour la catégorie MotoGP.Initialement prévu du 19 au 21 avril prochain, le Grand Prix d’Argentine est désormais programmé pour le week-end du 20 au 22 novembre. Une date qui, initialement, été dévolue au Grand Prix de Valence, dernière manche de la saison. Mais, comme le président de la FIM Jorge Viegas l’a déjà annoncé, repousser la fin de saison au mois de décembre voire même au début de l’année 2020 est une possibilité et, dans ce cadre, la course organisée sur le Circuit Ricardo-Tormo a d’ores-et-déjà été repoussée d’une semaine, au week-end du 29 novembre. En conséquence, le « Continental Circus » aura droit à trois Grands Prix sur trois continents différents sur trois week-ends consécutifs. C’est un véritable défi logistique auquel la Dorna et les écuries vont devoir se préparer.