Australie : Les Grand Prix F1 et MotoGP encore annulés !

Bis repetita. Pour la deuxième année de suite, les Grand Prix d'Australie de F1 et de MotoGP n'auront pas lieu cette année. Comme en 2020, la pandémie de Covid-19 a contraint les organisateurs à renoncer à maintenir les rendez-vous. Et une fois de plus, les deux dates disparaissent du calendrier. Ce week-end encore, un espoir demeurait pour que les deux événements aient lieu en dépit de la situation sanitaire de nouveau très inquiétante, en particulier en Australie où le variant Delta est venu brutalement contrecarrer les plans de ce pays qui avait su contrer la pandémie comme peu de pays au monde mais où, paradoxalement, le taux de vaccination de la population est l'un des plus faibles. Un espoir (infime) qui a perduré jusqu'à mardi, et l'annulation officielle des GP de F1 et de moto cette année encore annoncée conjointement par la FIA et la MotoGP. Paul Little a pris acte de cette décision "profondément décevante", mais qu'il comprend au regard du "défi que représentent pour l'Australie les restrictions aux voyages internationaux et l'importance de la vaccination".

La Malaisie récupère une date, le Portugal en accueille une deuxième

Le président de l'Australian Grand Prix Corporation avait précisément différé au 21 novembre le Grand Prix d'Australie de F1, habituellement programmé en ouverture de la saison du Championnat du Monde, en mars, avec l'illusion qu'il puisse se courir cette année, contrairement à l'année précédente avec ce cas positif au sein de l'écurie McLaren qui avait entraîné l'annulation du rendez-vous au dernier moment. Mais la sentence a finalement été la même, au même titre que les fans de moto se passeront eux aussi pour la deuxième année consécutive de la manche australienne, initialement prévue le 24 octobre prochain. La Malaisie devrait récupérer la date vacante, tandis que le Portugal (Portimao) devrait accueillir un deuxième Grand Prix (baptisé Gp de l'Algarve), du 5 au 7 novembre, afin de maintenir le nombre de manches prévues. De la même manière, la F1 s'est déjà penchée sur une solution pour maintenir ses 23 Grands Prix.