Aprilia : Revenir, c'est ce que compte faire Dovizioso

Dovizioso a envie de revenir

Andrea Dovizioso a retrouvé les sensations d’une MotoGP. L’Italien, qui n’a pas été en mesure de retrouver un guidon pour la saison 2021 après son départ de chez Ducati, a pris en main l’Aprilia à l’occasion de plusieurs jours d’essais sur le circuit de Jérez de la Frontera. Ne cachant pas que découvrir une nouvelle machine après huit saisons sur la même est « un gros changement », le natif de Forlimpopoli a admis n’avoir pas eu assez de temps pour adapter la RS-GP afin d’être autant en confort que possible. « On voulait travailler un peu plus sur la position sur la moto, mais ça prend du temps, a confié Andrea Dovizioso lors d’une conférence de presse. Je pense donc que l'on va organiser un autre test. » Ce qui devrait être fait les 11 et 12 mai prochains sur le circuit du Mugello, qui accueille le Grand Prix d’Italie. Quant à l’idée de participer à un Grand Prix comme invité au guidon de l’Aprilia, l’Italien assure que le sujet n’a pas encore été abordé et ne le sera pas avant cette deuxième séance d’essais. « Après le test au Mugello, on ira manger un steak et peut-être qu'on parlera, ajoute Andrea Dovizioso. Mais pour le moment il n'y a rien de programmé. »Durant ces trois jours d’essais, Andrea Dovizioso a pu échanger avec Dani Pedrosa et Cal Crutchlow, qui sont respectivement essayeurs pour KTM et Yamaha. Et ce qu’il est ressorti de ces échanges, c’est que l’Italien n’est pas prêt pour une telle reconversion. « Le MotoGP est toujours ma passion et j'aimerais courir l'année prochaine », a affirmé le vice-champion du monde 2017, 2018 et 2019. Ne regrettant pas l’opportunité offerte par Aprilia de jauger le potentiel de la RS-GP, Andrea Dovizioso compte en tirer du positif. « Je pense donc que c'était intelligent d'être en piste et j'ai été très heureux qu'Aprilia me donne la possibilité de le faire de la bonne façon. Je pense que c'est positif quoi qu'il arrive, que je coure l'année prochaine ou pas, ajoute l’ancien pilote Ducati. C'est toujours sympa d'avoir la possibilité de piloter une MotoGP, et pouvoir le faire de cette façon, d'une façon professionnelle, c'est ce que je veux. » Andrea Dovizioso n’en a pas encore terminé avec le MotoGP et compte bien retrouver le paddock d’ici peu.