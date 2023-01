Vers un retour de McGregor en 2023 ? Son entraîneur confiant !

Si Francis Ngannou, surnommé le Predator, a pris ses distances avec l'UFC il y a une semaine, un autre ancien combattant de l'organisation pourrait bien récupérer un nouveau surnom avec un come-back... Retraité depuis 2021, Conor McGregor ne serait pas ridicule en Terminator, alors qu'il a plusieurs fois indiqué qu'il pourrait faire son retour en MMA un jour. L'entraîneur de l'Irlandais, ancien champion des plumes et des légers de l'UFC, est même confiant sur le fait que le fighter au tempérament et trash-talking de feu revienne dans la partie...

McGregor, coup de com' ou vrai retour en UFC ?

L'information restera à vérifier. Car depuis 2021 et une jambe cassée contre Dustin Poirier, on n'a plus vu l'ex-combattant et désormais homme d'affaires dans une cage. Pis, McGregor semblait avoir perdu son niveau bien avant, avec une victoire pour trois défaites entre 2016 et cette dernière année de compétition. Au micro de The MMA Hour, son coach de toujours John Kavanagh a cependant affirmé qu'à 34 ans, le natif de Crumlin (Dublin) n'est pas fini. "Je serais prêt à parier ma maison là-dessus. Je lui ai parlé ces derniers jours et j’ai vu que son manager Audie Attar était arrivé en ville. Je pense que des négociations intéressantes sont en cours. Je ne peux vraiment rien dire de plus mais je suis très, très confiant sur le fait que nous verrons Conor de retour dans l’octogone cette année". Décidément, après Ngannou ou le come-back de Jon Jones (qui fera face à Ciryl Gane en mars), le monde de l'UFC ne ressemble à aucun autre.