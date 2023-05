UFC : Dana White veut proposer un contrat à Tyson Fury pour combattre Jon Jones

Tyson Fury face à Jon Jones, c'est un combat qui fait saliver et qui pourrait bien avoir lieu. Ainsi, Dana White, le grand patron de l'UFC, était invité de BroBible et il s'est montré très enthousiaste et surtout sérieux à l'idée d'un combat entre Tyson Fury et Jon Jones. Alors que Tyson Fury n'a pas hésité à proposer un combat à Francis Ngannou, champion des lourds entre 2021 et 2023, depuis plusieurs mois, il se trouve que le Gypsy King pourrait surtout affronter Jon Jones, nouveau champion des lourds en UFC depuis sa victoire début mars face à Ciryl Gane.

Jones bientôt face à Fury ? Dana White est bouillant

Ce combat potentiel entre Jones et Fury est parti d'un podcast de Joe Rogan où celui-ci a estimé que Jon Jones battrait Tyson Fury dans un combat de rue. Bien évidemment, le Britannique a été touché dans son égo, lui qui est détenteur des ceintures de champion du monde poids lourds des quatre organisations principales. "Je suis l'homme le plus méchant de la planète. J'ai entendu Rogan dire que Jon Jones pourrait me mettre en bouillie si nous étions dans une pièce ensemble. Je ne pense pas que ce soit le cas. Aucun homme né de sa mère ne pourrait me bousiller dans une pièce à lui tout seul. Quoi qu'il se passe dans cette pièce, j'en sortirai, sans aucun problème", a balancé Fury, très remonté. Mais il n'en fallait pas plus pour que Jon Jones lui réponde en l'invitant dans "sa" cage.

"Hey Tyson, on dirait que Joe a touché un point sensible. J'admets que personne ne te touche sur ce ring en ce moment, mais il ne faut pas que ça te fasse oublier ce qui se passerait si tu mettais un pied dans ma cage. Si tu veux répondre à certaines de tes questions, appelle Dana. Je t'aiderai", a répondu l'Américain à Tyson Fury. Et bien évidemment, Dana White a été questionné sur un probable combat entre les deux hommes et s'est montré bouillant en vue de l'organiser. "Vous savez comment je suis. Si Tyson Fury veut vraiment combattre Jon Jones à l'UFC, je ferai en sorte que cela se produise. Tyson si tu es sérieux; fais le moi savoir, on a une bonne relation avec Tyson. S'il est sérieux, faisons-le! Tout le monde peut parler, Tyson peut parler, Jon peut parler, je peux le faire mais faisons-le!", a confié le grand patron de l'UFC auprès de BroBible. Autant dire que ce combat pourrait bien avoir lieu et serait incroyable à suivre.