Wayne Rooney va revenir en MLS pour entraîner DC United

Rooney, 36 ans, s'est posé dimanche à l'aéroport de Washington et il ne lui manque plus qu'un visa de travail pour être annoncé comme nouvel entraîneur, à la place de l'Argentin Hernán Losada écarté après la 6e journée de la saison en cours, pour mauvais résultats. DC United est actuellement avant-dernier de la Conférence Est, avec 17 points marqués en 17 matches. L'intérim est assuré par Chad Ashton, depuis le départ de Losada, et les résultats ne suivent pas : l'équipe de Washington a perdu 7-0 vendredi contre Philadelphia Union. Rooney vient de quitter fin juin le poste d'entraîneur de Derby County, son premier comme entraîneur en chef, conclu par une descente en League One (D3 anglaise) du club, pénalisé par un retrait de 21 points en raison de problèmes comptables.

Derby avait tout de même réussi à finir avec un solde positif de 34 points, à 7 longueurs de Reading, le premier non-relégué. L'ancien capitaine de la sélection anglaise était arrivé à Derby County comme joueur, en 2020, après avoir quitté DC United où il avait marqué 23 buts en 48 matches, étalés sur les deux saisons 2018 et 2019. En 13 ans de carrière à Manchester United, Rooney a marqué 183 buts et remporté cinq fois la Premier League, ainsi qu'une Ligue des champions en 2008, la troisième de l'histoire des Red Devils.