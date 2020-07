MLS : Thierry Henry inquiet avant la reprise avec l'Impact Montréal

L'état des joueurs demeure inconnu pour Henry

Interrompue en raison de la pandémie de coronavirus après seulement deux journées,et Thierry Henry, le coach de l'Impact, a émis certains doutes avant la reprise, lui qui va connaître une situation inconnue avec une préparation tronquée par l'absence de matches avant la compétition. En conférence de presse, le Français a donné son avis sur la question.a indiqué Henry aux médias. La ligue a imaginé un nouveau format, composé de six groupes, puis des tours éliminatoires, type Coupe du monde. Au total, 54 rencontres vont se disputer à Orlando, en Floride. L'Impact figure dans le groupe B, avec Toronto, New England et Washington DC.