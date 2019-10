MLS: Seattle premier qualifié pour la finale

On connaît le premier qualifié pour la finale de la saison de Major League Soccer : les Seattle Sounders ont défait le Los Angeles FC en finale de la Conférence Ouest (3-1).

Un doublé de l'international péruvien Raul Ruidiaz (22e, 64e) et un but de Nicolas Lodeiro (26e), l'international uruguayen passé par l'Ajax, ont répondu à l'ouverture du score, signée Eduard Atuesta (17e), et permis d'écarter les tombeurs du LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic en demi-finale.

Atlanta ou Toronto, qui s'affrontent mercredi en finale de la Conférence Est, sera le prochain adversaire de cette équipe de Seattle pour l'attribution du titre de champion de MLS cette année.