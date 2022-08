La relation entre Riqui Puig et le Los Angeles Galaxy a officiellement débuté mercredi matin après que le joueur se soit entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. L'ancien produit du FC Barcelone est arrivé à Los Angeles la semaine dernière, mais n'a pas pu jouer contre Vancouver car son visa P-1 n'est pas arrivé à temps.

Quand Riqui Puig fera-t-il ses débuts en MLS ?

Le joueur de 23 ans a apprécié son premier jour d'entraînement et il a ensuite été présenté officiellement lors d'une conférence de presse où il a parlé de sa décision de rejoindre le Galaxy. Le milieu de terrain de poche fera ses débuts en Major League Soccer vendredi lorsque les quintuples champions de la MLS Cup accueilleront les Seattle Sounders au Dignity Health Sports Park.



"Je suis très impressionné par le niveau de l'équipe et il y a beaucoup de concurrence, ce qui est bien. Je pense qu'ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses et je vais essayer de donner tout ce que je peux à cette équipe et améliorer la qualité si possible", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de mercredi.