MLS: Record d'affluence pour Atlanta

Organisé dans le superbe Mercedes-Benz Stadium, le stade NFL des Falcons, la rencontre entre Atlanta et le Los Angeles Galaxy a établi un nouveau record d'affluence pour la saison régulière en MLS, avec 72 548 spectateurs.

Poussés par leur public, les champions en titre se sont facilement imposés (3-0) face aux Californiens, qui étaient privés de Zlatan Ibrahimovic (accumulation de cartons jaunes), et qui subissent un deuxième revers cuisant après celui concédé à Portland (4-0) le week-end dernier.

Parmi les autres rencontres de la nuit, le Montréal Impact a pris un éclat sur la pelouse des Colorado Rapids (6-3), pourtant derniers de la Conférence Ouest. Le Sierra-Léonais Kei Kamara, auteur de l'ouverture du score... contre son camp, s'est bien rattrapé en inscrivant un triplé.

7️⃣2️⃣,5️⃣4️⃣8️⃣



A new regular season attendance record! Atlanta, you've outdone yourself again.



