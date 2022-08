La joie et le soulagement de Wayne Rooney étaient évidents lorsque son DC United a remporté une victoire 2-1 contre Orlando City. Il s'agissait du premier match de l'ancien Mancunien en tant qu'entraîneur depuis sa nomination il y a un mois en raison de problèmes de visa, et de la première victoire de l'équipe en cinq matchs. Bien que mené pendant la majeure partie de la rencontre, le club de la capitale fédérale s'est repris en fin de rencontre, en marquant deux fois dans le temps additionnel pour faire basculer le match. Chris Durkin et Taxiarchis Fountas ont inscrit les buts qui ont annulé l'ouverture du score de Junior Urso, à la grande joie de Wayne Rooney. Ce fut donc un retour triomphal à Audi Field pour l'ancien international anglais, qui avait connu un passage à DC United durant sa carrière de joueur.

L a saison commence maintenant

"Je croyais que nous allions gagner le match, mais la seule chose que nous devions faire était d'augmenter le tempo" a déclaré l'ex-Red Devil après la rencontre. "J'ai demandé à l'équipe à la mi-temps d'être plus positive, de mettre le paquet. J'ai trouvé la deuxième mi-temps excellente. Les joueurs en avaient besoin. Cette saison doit commencer maintenant. Ils ont eu de mauvais résultats dans la première moitié de saison". Wayne Rooney a mis son équipe au défi d'aller de l'avant et de commencer à construire sa forme.