Il y a eu des rebondissements, du spectacle et des faits de jeu ce samedi au Providence Park de Portland. Pour la finale de Major League Soccer entre les Timbers de Portland et le New York FC, le scénario aura été des plus imprévisibles et si les New Yorkais sont finalement parvenus à s'imposer aux tirs au but (1-1, 4-2 aux t.a.b.), la victoire aurait très bien pu basculer dans l'autre camp.



Mieux entré dans la partie, New York a ainsi dominé la première période avec une meilleure possession de balle et un ratio de tirs cadrés deux fois plus élevé que son adversaire. L'ouverture du score de Valentin Castellanos peu avant la pause n'était donc que juste récompense pour le NYFC (0-1, 41e). Moment de consternation dans la foulée avec un jet de canette de bière en plein dans la tête de Jesus Medina, alors en pleine célébration du but de son coéquipier. Mais l'arbitre a ordonné la reprise de la rencontre.

Mora arrache la prolongation

En seconde période, Portland a repris du poil de la bête, tout en s'emparant des commandes du jeu. Et malgré une longue période d’imprécision au moment de frapper, les Timbers ont arraché une égalisation inespérée au bout des arrêts de jeu, par l’intermédiaire de Felipe Mora (1-1, 90e+4). De quoi disputer une prolongation vierge de toute nouvelle réalisation, avant une séance de tirs au but favorable à New York. Les hommes de Ronny Della offrent le premier titre de champion de MLS à leur club.