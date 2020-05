MLS : Jaap Stam débarque à Cincinnati

Un premier couac lors de la présentation

Le FC Cincinnati se trompe en mettant en photo l'entraîneur des jeunes de l'Ajax Tinus van Teunenbroek plutôt que Jaap Stam pour annoncer son arrivée 😅

Bien entendu twitter s'en régale 👇 pic.twitter.com/A3o2nR3TWD



— Culture Soccer (@CultureSoccer) May 22, 2020

Il était l’un des visages les plus connus du football européen au début des années 2000. Jaap Stam (47 ans), ancien défenseur central de Manchester United et du Milan AC, vient d’être nommé au poste d'entraîneur du FC Cincinnati. « Pour moi, avoir l’opportunité de travailler en Amérique et de travailler en MLS pour un club comme le FC Cincinnati, c’est un rêve », a notamment déclaré l'ancien coach du Feyenoord Rotterdam.Quelques heures après sa signature, le FC Cincinnati a voulu annoncer la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Cependant, les responsables de la communication du club se sont plantés royalement en n’affichant pas le visage de Jaap Staam... mais celui de Tinus van Teunenbroek, entraîneur des U21 de l’Ajax Amsterdam ! L’erreur a été rapidement rectifiée, mais n’a pas échappé à la vigilance des internautes, ni à celle des autres clubs de MLS qui ont pu profiter de l’occasion pour chambrer gentiment le club de Cincinnati. Par exemple, le club de Columbus a souhaité la bienvenue à Stam en publiant une photo de l’acteur anglais, Jason Statham, qui comme Jaap Stam, est connu pour son look capillaire très minimaliste. Si ce premier petit couac à le mérite de faire rire, il faut espérer que l'aventure américaine de Jaap Stam ne se résumera pas uniquement à cette petite anecdote.