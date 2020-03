MLS : 74 joueurs africains sur la ligne de départ

74 joueurs africains (ou d’origine africaine) font partie des effectifs des clubs de MLS en ce début de saison 2020. Ce total mêle des joueurs nés sur le continent et des binationaux susceptibles d'opter pour une sélection africaine. Il s’agit du même nombre que l'an dernier, qui représentait déjà un sommet historique. De plus, quatre nouvelles nations sont maintenant représentés pour la première fois dans le circuit Garber : le Soudan, le Cap-Vert, la République centrafricaine et l'Éthiopie, qui compte deux représentants. Sur un impressionnant total de 25 pays, les plus représentés sont le Ghana (21 joueurs), le Nigeria (12), le Cameroun (6) et la République démocratique du Congo (5).

Atlanta United FC : Mohammed « Mo » Adams (M-ERY), Modou Jamada (D-GMB), Patrick Okonkwo (A-NGA).



Chicago Fire : Micheal Azira (M-OUG).



Cincinnati FC : Abdul-Fatai Alashe (M-NGA), Joe Gyau (A-GHA), Kekuta Manneh (A-GMB), Hassan Ndam (D-CAM).



Colorado Rapids : Lalas Abubakar (D-GHA), Kwasi Donsu (M-GHA), Kei Kamara (A-SLE), Younes Namli (A-MRC), Kofi Opare (D-GHA), Abdul Rwatubyaye (D-RWA), Ibrahim Yaro (D-GHA).



Columbus Crew : Fanendo Adi (A-NGA), Harrison Afful (D-GHA), Aboubacar Keita (D-GUI), Jonathan Mensah (D-GHA), Youness Mokhtar (A-MRC), Edward Opoku (A-GHA).



DC United : Mohammed Abu (M-GHA), Emmanuel Boateng (M-GHA), Moses Nyeman (M-LIB), Chris Odoi-Atsem (D-GHA).



FC Dallas : Francis Atuahene (A-GHA), Ema Twumasi (A-GHA).



Houston Dynamo : Aucun.



Kansas City Sporting : Gerso Fernandes (A-GNB), Gadi Kinda (M-ETH).



Los Angeles FC : Latif Blessing (A-GHA), Philip Ejimadu (G-NGA), Mohamed El Munir (D-LBY).



Los Angeles Galaxy : Diédié Traoré (D-RDC).



Inter Miami : Christian Makoun (D-CAM).



Minnesota United FC: Romain Métanire (D-MDG).



Impact Montréal : Clément Bayiha (D-A-CAM), Clément Diop (G-SEN), Orji Okwonkwo (A-NGA, photo), Saphir Taïder (M-ALG), Victor Wanyama (M-KEN).



Nashville SC : David Accam (A-GHA), Jalil Anibaba (D-NGA), Brian Anunga (M-CAM), Dominique Badji (A-SEN), Abu Danladi (A-GHA), Derrick Jones (M-GHA), Hany Mukhtar (M-SUD).



New England Revolution : Michael Mancienne (D-SEY), Wilfried Zahibo (M-RCA).



New York City FC : Sebastien Ibeagha (D-NGA), Ismael Tajouri-Shradi (A-LBY), Gedion Zelalem (M-ETH).



New York Red Bulls : Roy Boateng (D-GHA), Mandela Egbo (D-NGA), Amro Tarek (D-EGY).



Orlando City SC : Daryl Dike (A-NGA).



Philadelphia Union : Olivier MBaizo (D-CAM), Jamiro Monteiro (M-CPV), Michée Ngalina (A-RDC).



Portland Timbers : Larrys Mabiala (D-RDC).



Real Salt Lake City : Sam Johnson (A-LIB), Nedum Onuoha (D-NGA).



San José Earthquakes : Jacob Akanyirige (D-GHA), Siad Haji (A-KEN).



Seattle Sounders FC : Handwalla Bwana (M-KEN), Nouhou Tolo (D-CAM).



Toronto FC : Ifunanyachi Achara (A-NGA), Ayo Akinola (A-NGA), Chris Mavinga (D-RDC), Gideon Waja (M-GHA).



Vancouver Whitecaps : Janio Bikel (M-GNB), Jasser Khemiri (D-TUN), Georges Mukumbilwa (M-RDC), Leonard Owusu (M-GHA).

(D = défenseur ; M = milieu de terrain ; A = attaquant). En gras les nouveaux venus.