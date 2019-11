L’adieu piquant de Zlatan à LA

Fidèle à son personnage, Zlatan Ibrahimovic s’est fendu d’un message pour le moins cinglant, mercredi soir, pour faire ses adieux à Los Angeles et au Galaxy dont il aura défendu les couleurs un an et demi durant – pour 53 buts marqués en 58 matches.

"Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis", commence le Suédois mégalo, illustration de son règne sur la Cité des Anges à l’appui. "Merci au LA Galaxy de m'avoir rendu vivant à nouveau. Et vous, les fans du Galaxy: vous avez voulu Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Je vous en prie. L'histoire continue... Mais maintenant, vous pouvez retourner voir du baseball."

A 38 ans, l’ancien buteur du PSG excelle toujours autant dans la provocation et affiche de beaux restes balle au pied. Suffisamment pour trouver un nouveau challenge d’ici peu sans doute. En Italie, l’AC Milan et Bologne ont déjà fait acte de candidature pour accueillir le phénomène scandinave. Même chose pour Boca Juniors en Argentine.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr