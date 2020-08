Inter Miami : Le message de Beckham à Matuidi

Le propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham, a hâte de voir Blaise Matuidi dans la MLS. Le milieu de terrain français a mis fin à son contrat avec la Juventus hier et a officiellement rejoint l'Inter Miami après trois saisons à Turin.

La personnalité de Matuidi valorisée par Beckham

Son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Beckham, est l'un des cinq propriétaires et le président des opérations de football du club.

"J'ai eu la chance de jouer avec Blaise à Paris et j'ai vu à quel point il était un joueur et une personne incroyables, alors je ne peux pas attendre qu'il apporte ce talent à notre club", a écrit Beckham sur ses réseaux sociaux.

"Blaise, tu es une personne formidable et tu trouveras une nouvelle maison incroyable à Miami pour toi et votre belle famille.

Avoir un vainqueur de la Coupe du monde dans notre équipe, le premier à rejoindre la MLS, est un tel honneur pour nous. Tu as

remporté de nombreux trophées au cours de ta carrière mon ami et je sais que tu partages mon rêve de gagner plus avec nous.

Je ne pourrais pas être plus heureux que vous tu aies choisi l’Inter Miami", a-t-il indiqué.

Désormais âgé de 33 ans, et après un cycle plus compliqué sur la fin du côté de la Juventus Turin, Matuidi a donc opté pour une destination assez lointaine de l'attention médiatique. Et il ne faut pas oublier que l'Euro 2021 va se dérouler dans moins d'un an maintenant.