Inter Miami : Higuain va prendre sa retraite

Le clap de fin se rapproche pour Gonzalo Higuain. En effet, après avoir été flou à ce sujet ces derniers mois, l'attaquant de l'Inter Miami a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison en cours. « C’est une décision à laquelle je me prépare depuis un certain temps. Après 17 ans et demi de carrière professionnelle, je sens que le football m’a beaucoup apporté. J’ai tout donné et plus encore. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont fait confiance.

Le temps est venu de dire au revoir au football, un métier qui m’a tant donné et m’a fait me sentir privilégié, avec ses bons et moins bons moments », a notamment déclaré l'Argentin (34 ans), forcément très ému par son annonce. Alors que la saison régulière touche à sa fin en Major League Soccer, le natif de Brest va disputer encore au moins deux matchs ces prochains jours, contre Orlando (le 6 octobre) et Montréal (le 9), avant peut-être de disputer les playoffs si l'Inter Miami reste dans le top 7 de la conférence Est.

The Argentine striker, Gonzalo Higuaín has announced today that he will retire and conclude his stellar career at the end of the 2022 MLS season.



Xavi rend hommage à « El Pipita »

Passé notamment en Europe par le Real Madrid (2006-13), Naples (2013-16) et la Juventus Turin (2016-20), celui qui fut un temps convoité par l'équipe de France, avant qu'il ne choisisse de jouer avec l'Argentine, était un des meilleurs buteurs du début du 21eme siècle. Higuain a également un beau palmarès à son actif avec entre autres trois titres en Liga (2007, 2008 et 2012) et également un superbe record en Serie A avec les Partenopei, à savoir 36 buts en 35 matchs en 2016.

Malheureusement pour lui, "El Pipita" n'aura pas étoffé son armoire à trophées avec l'Albiceleste, lui qui a été finaliste lors de la Coupe du monde en 2014 (défaite contre l'Allemagne, 1-0 ap) et a aussi échoué deux fois en finale de la Copa America (2015 et 2016). « J'ai toujours aimé Higuain. J'ai souffert contre lui lorsqu'il jouait au Real Madrid. Il a été un joueur exemplaire. Pas de cri, toujours respectueux du rival et il a fait une belle carrière. C'est un footballeur très important », a depuis réagi Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, lors de sa conférence de presse, avant d'affronter l'Inter Milan mardi en Ligue des champions.