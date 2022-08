Gonzalo Higuain a vécu de grands moments depuis ses débuts à River Plate, en passant par le Real Madrid et en faisant de même dans d'autres clubs comme Naples et l'Inter Milan. Cependant, il a été critiqué. Non seulement avec les clubs, mais aussi avec l'équipe nationale argentine. Dans une interview accordée à El Mundo, il est revenu sur sa carrière et évoqué notamment Cristiano Ronaldo.

Higuain évoque Ronaldo

"J'ai joué avec les deux meilleurs joueurs de ces dernières (années). Je ne sais pas, des meilleurs de l'histoire, et avec deux des meilleurs gardiens de l'histoire Buffon et Casillas, j'ai été sept ans dans la meilleure équipe de l'histoire, j'ai marqué plus de 100 buts, 15 titres et je suis le deuxième joueur argentin avec plus de matchs à Madrid. La première année où Cristiano est arrivé à Madrid, j'ai marqué 27 buts et il en a marqué 26. Il a marqué 50 buts par an. Comment faire pour en marquer 50 ?" a déclaré l'attaquant au journal.