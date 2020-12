André-Pierre Gignac n'en finit plus de briller avec son club mexicain des Tigres., permettant à son équipe de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Gignac et ses partenaires seront opposés au Los Angeles FC, samedi prochain du côté d'Orlando.Les deux buts de l'avant-centre tricolore, devenu meilleur buteur européen du championnat mexicain le 22 novembre dernier , ont été inscrits sur deux penaltys (45e+4 et 57e). De quoi permettre aux Tigres de participer à leur quatrième finale dans la compétitions. Après leurs échecs de 2016, 2017 et 2019, les Mexicains espèrent enfin décrocher le Graal.Face à APG et ses partenaires,, mais les Tigres auront avec eux les statistiques puisque depuis 2006, seuls des clubs mexicains ont remporté cette Ligue des champions Concacaf.